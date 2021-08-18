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Marcao'nun eşinden Galatasaray paylaşımı

18.08.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in ilk haftasına damga vuran olayın kahramanı Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi. Galatasaraylı futbolcunun eşi de sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Marcao'nun eşinden Galatasaray paylaşımı

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla özür dileyen Brezilyalı stoper, öfkesine yenik düştüğünü söyledi.

EŞİNDEN PAYLAŞIM

Hakkında verilecek karara saygı duyacağını söyleyen Marcao, sosyal medyada ailesine yapılan saldırılardan dolayı üzgün. Breziyalı futbolcunun eşi de sosyal medyadan bir paylaşım yaparak; "Affetmek erdemliktir, yüceliktir. İnşallah Galatasaray ailesi özrünü ve pişmanlığını kabul eder... Dileğim bu çünkü ailece iyi insanlarsınız ve Galatasaray'ı ve taraftarı çok sevdiğinizi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Giresunspor - Galatasaray maçının 63. dakikasında Kerem Arktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı futbolcu, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin talimatları 44. maddesine göre saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası veriliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Marcao
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