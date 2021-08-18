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Galatasaray'ın Randers maçı kadrosunda Marcao yok

18.08.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marcao, Galatasaray'ın Randers maçı kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın Randers maçı kadrosunda Marcao yok

Galatasaray, Randers maçı kadrosunu açıkladı. Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, kafilede yer almadı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda Randers ile deplasmanda oynayacağı ilk maç için bugün Danimarka'ya gidiyor.

Sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 10.30'da Danimarka'nın Aarhus kentine uçacak olan takımımız, 19 Haziran Perşembe günü TSİ 20.00'deki maç öncesi son antrenmanını müsabakanın gerçekleşeceği Randers Stadyumu'nda bugün TSİ 19.00'da yapacak.

Teknik direktörümüz Fatih Terim'in bir oyuncusu ile birlikte katılacağı basın toplantısı ise TSİ 18.30'da başlayacak.

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Galatasaray'ın Randers maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban."

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Marcao
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