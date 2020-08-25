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Marcel Tisserand, Fenerbahçe'ye çok yakın

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.08.2020 15:49 | Son Güncelleme

Erol Bulut'un çok istediği Marcel Tisserand konusunda müjdeli haber yakın. Wolfsburg'tan Sochaux'dan stoper Lacroix'yı transfer ettiğini açıkladı ve bu transfer sonrası Tisserand'ın gidişine onay çıktı.

Marcel Tisserand, Fenerbahçe'ye çok yakın

Fenerbahçe, stoperde ikinci bombayı Marcel Tisserand ile patlatacak gibi görünüyor.

Kongolu futbolu, özellikle Erol Bulut'un çok istediği bir isimdi. Yönetim, Tisserand ile anlaşma sağlamış, kulübü Wolfsburg'a hem kiralama hem de bonservis alma teklifini iletti. Wolfsburg, Kongolu stoper için 2.5 milyon euro bonservis talep etti.

Oyuncunun da Fenerbahçe'yi istemesinin bu transferde önemli bir nokta olduğu bilgisi de verildi.

LACROİX İŞLERİ KOLAYLAŞTIRDI

Wolfsburg, Sochaux'tan stoper Lacroix'yı 5 milyon euro bonservisle transfer etti ve Tisserand'ın da gidişine onay vermiş oldu.

MARCEL TISSERAND KİMDİR?

Monaco altyapısından yetişen 27 yaşındaki Tisserand, sırasıyla Lens, Toulouse formalarını giydikten sonra 3.5 milyon euro bonservis karşılığı Ingolstadt'a transfer oldu. Wolfsburg, 3 milyon euro'ya kiraladıktan sonra 7 milyon euro bonservisle 2018 yazında satın aldı. Tisserand, geçen sezon 23 maçta forma giydi. 6 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü.

Tisserand, Kongo Milli Takımı'nda Galatasaraylı Christian Luyindama ile birlikte yan yana tandemi oluşturuyor.

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