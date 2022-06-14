Marcelo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Marcelo kimdir, aslen nereli? Marcelo kaç yaşında ve hangi takımlarda yer aldı?

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Marcelo, dün düzenlenen törenle Real Madrid'e veda etti. Gelişmenin ardından Marcelo'nun hayatı araştırılmaya başlandı. 18 yaşından bu yana formasını giydiği Real Madrid'de 25 kupa elde etmiş olan ismin, bundan sonrasında hangi takımda yer alacağı merak ediliyor. Peki Marcelo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

MARCELO FENERBAHÇE'YE TRANSFER Mİ OLACAK?

Sezonlar sonra Real Madrid ile sözleşmesi biten yıldız isim Marcelo'nun ismi son günlerde Fenerbahçe ile birlikte anılmaya başladı. Marcelo'nun hangi takımda oynayacağı merak ediliyor. Ünlü isim gazetecilerin sorduğu sorulara yanıtlar vererek konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin kendisine yönnelttiği "Türkiye'de mi oynayacaksın?" sorusuna Marcelo şu yanıtı verdi:

"Bilmiyorum. Geleceğim ile ilgili bir karar verdiğimde belki Instagram'da açıklarım"

MARCELO KİMDİR?

Tam ismi Marcelo Vieira olan ünlü yıldız, 12 Mayıs 1988 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Marcelo, 2002 yılından 2006 yılına kadar Fluminense'de yer almış ve 2007 yılında Real Madrid'e transfer olmuştur.

Ünlü yıldız Real Madrid'in yeni Roberto Carlos'u olarak tanıtılmaktadır. Hedefim 'Roberto Carlos gibi olmak' cümleleriyle bilinmektedir. Marcelo, Real Madrid'de sezonlar boyu yer almış ve toplamda 15 yıl geçirmiştir. 18 yaşından bu yana takımda yer alan isim, 2022 yılında sözleşmesi biterek takıma veda etmek durumunda kaldı.

Marcelo, Madrid takımıyla 545 maçta forma giydi. Ayrıca kulüpte geçirdiği 15 senede toplamda 25 kupa elde etti. Ünlü yıldız burada toplam 38 gol ve 103 asist kaydetti.



