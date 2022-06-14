SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Marcelo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Marcelo kimdir, aslen nereli? Marcelo kaç yaşında ve hangi takımlarda yer aldı?

Marcelo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Marcelo kimdir, aslen nereli? Marcelo kaç yaşında ve hangi takımlarda yer aldı?

14.06.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marcelo'nun Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı konusu merak ediliyor. Brezilyalı defans oyuncusu olarak bilinen Marcelo Vieria, sezonlardır yer aldığı Real Madrid'e sonunda veda etti. Marcelo'nun Türkiye'ye transfer olup olmayacağı sorgulanırken, ünlü isim konuyla ilgili açıklamada da bulundu. Peki Marcelo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Marcelo kimdir, aslen nereli? İşte hayatı ve merak edilenler...

Marcelo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Marcelo kimdir, aslen nereli? Marcelo kaç yaşında ve hangi takımlarda yer aldı?

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Marcelo, dün düzenlenen törenle Real Madrid'e veda etti. Gelişmenin ardından Marcelo'nun hayatı araştırılmaya başlandı. 18 yaşından bu yana formasını giydiği Real Madrid'de 25 kupa elde etmiş olan ismin, bundan sonrasında hangi takımda yer alacağı merak ediliyor. Peki Marcelo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

MARCELO FENERBAHÇE'YE TRANSFER Mİ OLACAK?

Sezonlar sonra Real Madrid ile sözleşmesi biten yıldız isim Marcelo'nun ismi son günlerde Fenerbahçe ile birlikte anılmaya başladı. Marcelo'nun hangi takımda oynayacağı merak ediliyor. Ünlü isim gazetecilerin sorduğu sorulara yanıtlar vererek konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin kendisine yönnelttiği "Türkiye'de mi oynayacaksın?" sorusuna Marcelo şu yanıtı verdi:

"Bilmiyorum. Geleceğim ile ilgili bir karar verdiğimde belki Instagram'da açıklarım"

MARCELO KİMDİR?

Tam ismi Marcelo Vieira olan ünlü yıldız, 12 Mayıs 1988 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Marcelo, 2002 yılından 2006 yılına kadar Fluminense'de yer almış ve 2007 yılında Real Madrid'e transfer olmuştur.

Ünlü yıldız Real Madrid'in yeni Roberto Carlos'u olarak tanıtılmaktadır. Hedefim 'Roberto Carlos gibi olmak' cümleleriyle bilinmektedir. Marcelo, Real Madrid'de sezonlar boyu yer almış ve toplamda 15 yıl geçirmiştir. 18 yaşından bu yana takımda yer alan isim, 2022 yılında sözleşmesi biterek takıma veda etmek durumunda kaldı.

Marcelo, Madrid takımıyla 545 maçta forma giydi. Ayrıca kulüpte geçirdiği 15 senede toplamda 25 kupa elde etti. Ünlü yıldız burada toplam 38 gol ve 103 asist kaydetti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya Kupası'na böyle gittiler! Herkes şaşkınDünya Kupası'na böyle gittiler! Herkes şaşkın
''Yuvana hoş geldin Okan Buruk''''Yuvana hoş geldin Okan Buruk''
Kuntz basın toplantısında küfretti!Kuntz basın toplantısında küfretti!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Marcelo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hacettepeli üniversite öğrencisinin paylaşımı olay oldu!

Hacettepeli üniversite öğrencisinin paylaşımı olay oldu!

Bakan Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması

Bakan Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması

Türkiye-Litvanya maçı öncesi kriz!

Türkiye-Litvanya maçı öncesi kriz!

Hakemi döve döve öldürdüler! Futbolda kara gün...

Hakemi döve döve öldürdüler! Futbolda kara gün...

Süper Lig ekibi çıldırdı! Bedavaya dünya yıldızı...

Süper Lig ekibi çıldırdı! Bedavaya dünya yıldızı...

Fenerbahçe imzayı attırdı! Sözleşmesi...

Fenerbahçe imzayı attırdı! Sözleşmesi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Canını hiçe saydı! Koca bir mahalleyi faciadan böyle kurtardı

Canını hiçe saydı! Koca bir mahalleyi faciadan böyle kurtardı

Geçmişi Orta Çağ’a kadar uzanıyor! Ziyaretçilerini bekliyor

Geçmişi Orta Çağ’a kadar uzanıyor! Ziyaretçilerini bekliyor

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Renklendirmek istediler! “Davet edince her şey değişti”

Renklendirmek istediler! “Davet edince her şey değişti”

Seyir halindeki araca çıktı! Üzeri tamamen çıplak...

Seyir halindeki araca çıktı! Üzeri tamamen çıplak...

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.