Marco Asensio'ya İspanya'dan dev teklif! İşte teklif edilen bonservis

Fenerbahçe’de Marco Asensio rüzgârı hız kesmeden devam ediyor. Attığı goller, yaptığı asistler ve oyuna kattığı liderlikle sarı-lacivertlileri zirve yarışında ayakta tutan İspanyol yıldız, Kadıköy tribünlerinin vazgeçilmezi hâline geldi. Yükselen formu İspanya’da da yankı uyandıran Asensio için dev bir kulübün devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe’de Marco Asensio, sergilediği performansla sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri hâline geldi. Galatasaray’ın 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunan sarı-lacivertlilerde İspanyol yıldız, hem skor katkısı hem de oyuna liderlik eden görüntüsüyle tribünlerin sevgilisi olmayı başardı.

Kadıköy’de “Matador” lakabıyla anılan Asensio’nun attığı goller, “El Matador” şarkısı eşliğinde kutlanırken, Ülker Stadyumu’nda adeta görsel ve işitsel bir şölen yaşanıyor. Eski Real Madridli futbolcunun yükselen formu, yalnızca Türkiye’de değil İspanya’da da dikkatle takip ediliyor.

VILLARREAL İSTİYOR

Marco Asensio ya İspanya dan dev teklif! İşte teklif edilen bonservis 1

İspanyol basınından Fichajes.com’un aktardığı bilgilere göre, La Liga ekiplerinden Villarreal sezon sonunda Marco Asensio’yu kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Daha önce PSG’den ayrıldığı dönemde de Asensio ile ilgilenen Villarreal’in, aradığı lider oyuncu profilini Fenerbahçe’nin yıldızında bulduğu ifade ediliyor.

25 MİLYONU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Marco Asensio ya İspanya dan dev teklif! İşte teklif edilen bonservis 2

Haberde, Villarreal’in hem oyuncuyu hem de Fenerbahçe’yi ikna edebilecek bir ekonomik plan üzerinde çalıştığı belirtiliyor. İspanyol kulübünün, Asensio için 20–25 milyon euro bandında bir bonservis bedelini gözden çıkardığı öne sürülüyor.

La Liga’nın gidişatını değiştirebilecek bir oyuncu olarak görülen Asensio için sportif direktörlerin yoğun mesai harcadığı ve oyuncunun ligi yakından tanıması nedeniyle bu transfere tamamen kapalı olmadığı vurgulanıyor.

7 MAÇTA 6 GOL 4 ASİST

Marco Asensio ya İspanya dan dev teklif! İşte teklif edilen bonservis 3

Öte yandan Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 19 maçta 9 gol ve 5 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu. Ligde son 7 karşılaşmada 6 gol ve 4 asist üreten İspanyol yıldız, hem gol hem de asist krallığı yarışında altıncı sırada yer alarak takımını sırtlayan isimlerin başında geliyor. Asensio’nun bu istikrarlı çıkışı, transfer söylentilerinin önümüzdeki dönemde daha da artacağının sinyali olarak görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
