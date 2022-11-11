Marco Pezzaiuoli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Galatasaray ile anlaşan Marco Pezzaiuoli'nin çalıştırdığı takımlar!

Marco Pezzaiuoli, Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray'da Akademi ve Gençlik Geliştirme Koordinatörü olarak görev alacak. Marco Pezzaiuoli sosyal medya hesabında 'Galatasaray' paylaşımında bulundu. İşte Galatasaray ile anlaşan Marco Pezzaiuoli'nin hayatı ve biyografisi...

MARCO PEZZAİUOLİ KİMDİR?

Marco Pezzaiuoli 16 Kasım 1968 yılında Mannheim, Almanya'da dünyaya geldi.

Marco Pezzaiuoli eski futbolcudur.

Alman teknik direktör, ünlü moda tasarımcısı Je Won ile evlidir.

GALATASARAY İLE ANLAŞAN MARCO PEZZAİUOLİ'NİN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Marco Pezzaiuoli'nin çalıştırdığı takımlar şu şekilde:

2002 Karlsruher SC (Geçici antrenör)

2004-2005 Suwon Bluewings (Yardımcı antrenör)

2006 Eintracht Trier

2007-2008 Almanya U-16

2008-2009 Almanya U-17

