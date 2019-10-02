Marco Rose: Başakşehir'den puan almak istiyoruz

Borussia Mönchengladbach, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesi Alman ekibinin teknik patronu Marco Rose ve tecrübeli futbolcu Oscar Wendt, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DAHA BASKILI OYNAYACAĞIZ"

Hem kendilerinin hem de Başakşehir’in grupta oynadığı ilk müsabakaların bir hazırlık maçı niteliğinde geçtiğini dile getiren Rose, “Bu maç biraz daha baskılı oynayacağız. Her iki takım için de kaliteli bir maç diliyoruz. 4-3-3 şeklinde oynamayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

"KADROYU KORUYACAĞIZ"

Bundelisga’da son maçlarda sahaya çıktığı 11’i yarınki mücadelede de kullanıp kullanmayacağı yönünde gelen bir soruya deneyimli teknik adam, “İki tane başarılı maçımız oldu. Bu kadroyu koruyacağız. Hoffenheim’daki başarımız aşikar. Aynı o şekilde yine bir hazırlığımız oldu. Cumartesi ve pazar günü için de kendimizi ona göre hazırlayacağız” diye cevap verdi.

"RAFFAEL'İ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Hoffenheim müsabakasında oyuna sonradan dahil olan Raffael’i, Başakşehir karşısında belirli bir süre de olsa mutlaka değerlendireceklerini söyleyen Rose, “Çok kabiliyetli ve formunda. Hiçbir zaman itiraz etmiyor ve her şeyi iyi bir şekilde sahaya yansıtıyor. Onu değerlendireceğiz ve bunu başarılı bir şekilde sahada göstereceğinden eminim” açıklamasında bulundu.