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Marco Rossi: "Türkiye kadar yüksek seviye oyunculara sahip değiliz"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.03.2025 11:10
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Macaristan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Türkiye’nin yüksek seviye oyunculara sahip olduğunu ve bugün de kırmızı-beyazlı takımın daha etkili bir oyun sergilediğini söyledi.

Marco Rossi: "Türkiye kadar yüksek seviye oyunculara sahip değiliz"

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan Milli Futbol Takımı, İstanbul’da karşılaştığı Türkiye’ye 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Macaristan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, "Futbolda her zaman söylediğim bir şey vardır kazanmak önemli. Bugün biz kazanamadık. Daha etkililerdi. Çok iyi oyuncuları var. Zaman ve alan verirseniz onlara karşı oynamak çok zor ama çoğunlukla sahada iyiydik. İkinci yarı 10-12 dakikalık bölüm vardı. Bu bölümdeki kötü performansın 2 gol yiyerek ödedik. Birçok şans oluşturduk geçişler üzerinden ama gol atamadık. Şans bazen sizin yanınızla olur bazen olmaz. Bu akşam şans yanımızda değildi. Bazı hatalar oldu ama oyuncuların performansından şikayet edemem" ifadelerini kullandı.

"BİZLER TÜRKİYE DEĞİLİZ"

Rossi, takımının kalitesinin Türkiye ile aynı seviyede olmadığını da belirterek, "Schafer’in gözünde problem vardı, Nagy’nin de başı döndü o yüzden çıkardım. Bizler Türkiye değiliz. Biz onlar kadar yüksek seviye oyunculara sahip değiliz. Bugün Arda Güler ve Merih Demiral yoktu ama onların yokluğunu telafi ediyorlar. Bizim kadar sorun yaşamıyorlar. Fakat bizde Schafer, Nagy, Sallai olmadığı zamanda maç kazanmamız kolay olmuyor. Galip gelmek için özel bir şeyler yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

"BAŞIMIZI DİK TUTMAMIZ LAZIM"

Macaristan’da oynanacak rövanş maçında taraftarlarının da desteğiyle galip gelmek istediklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Bu konularda yüzde vermeyi doğru bulmam. 60 bin bizim taraftarımız, birkaç bin de Türk taraftar önünde sahaya çıkacağız. Orada da atmosfer buradaki gibi olacak. Başımızı dik tutmamız lazım. Taraftarımızı gururlandırmamız için harika maç oynamamız gerekmiyor, kazanmamız yeterli. Türkiye’ye karşı kazanmamız gerekiyor. Çok gol atmamız lazım. Kazandıktan sonra daha sonra duruma bakacağız" şeklinde konuştu.

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