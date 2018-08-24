Marco Silva'dan Cenk Tosun'a övgüler

Everton TV'ye konuşan Portekizli menajer, "Cenk rolünü biliyor. Eğer uygunsa goller atmasını bekliyorum. Yine arkadaşlarına servisler de yapabilir. Benim için en önemlisi bu. Ondan istediğim her şeyi yapmaya çalışıyor. Southampton maçında iyi iş çıkardı. Her forvet gol atmak ister ve atamadığında mutsuz olur. Ama Cenk mutlu olmalı. O da benim gibi çok iyi biliyor ki geliştirmesi gereken bazı noktalar var. Fakat taraftarların onu alkışlamalarını sonuna kadar hak ediyor" ifadelerini kullandı.
Milli futbolcu 2-1 kazanılan Southampton maçında 75 dakika sahada kalmış ve yerini Calvert-Lewin'e bırakmıştı.
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