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Marco Silva: Rooney DC United ile görüşüyor!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 04.06.2018 20:00 | Son Güncelleme

Everton'ın yeni teknik direktörü Marco Silva, Wayne Rooney'in Amerika'ya transfer olabileceğini açıkladı. Marco Silva, Rooney'nin DC United ile görüşme halinde olduğunu söyledi.

Marco Silva: Rooney DC United ile görüşüyor!

Wayne Rooney, Everton'dan ayrılıp Amerika'ya transfer oluyor. Everton'ın yeni teknik direktörü Marco Silva, düzenlediği basın toplantısında tecrübeli futbolcunun geleceği hakkında konuştu.

''GÖRÜŞMELERE BAŞLADI''

Silva, Rooney'in MLS takımlarından DC United ile görüşme halinde olduğunu doğrularken ''Rooney'in ayrılma ihtimali var. Washington ekibi ile görüşme halinde. Bu bir sır değil. Rooney, bu kulübün efsanelerinden. Onu anlayışla karşılamalıyız. Everton'ın kapısı onun için her zaman açık kalacaktır.'' şeklinde konuştu.

32 yaşındaki İngiliz forvet, geçtiğimiz sezon Everton formasıyla Premier Lig'de 31 maça çıkarken 10 gol üretmişti.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
everton wayne rooney Marco Silva

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