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Marco van Basten: Ofsayt kaldırılmalı

24.03.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'nın efsane isimlerinden Marco van Basten'den futbolu daha zevkli hale getirmek için öneri geldi: Ofsaytı kaldıralım

Marco van Basten: Ofsayt kaldırılmalı

Hollanda Futbol Efsanesi Marco van Basten, ofsayt kuralının kaldırılmasının futbolu daha iyi hale getireceğini söyledi.

Ofsaytın kalkmasının bir zararı olmayacağını söyleyen Van Basten, "Ofsayt kuralının iyi bir kural olmadığı konusunda artık eminim, neden hala var? Ofsayt olmadan da futbol oynamanın da mümkün olduğunu göstermek için en azından bir deneme yapılmalı. Ofsayt olmazsa, futbol çok daha iyi olacaktır. Futbol harika bir oyun ancak daha iyi, daha göze hoş gelir, daha ilginç, daha heyecanlı hale getirmek için yapmamız gerekenler var." dedi.

"OFSAYT KARARLARI ÇOK TARTIŞILIYOR"

Futbolda en çok tartışma yaratan kararlardan birinin ofsayt olduğunu da belirten efsane, "Ofsayt kaldırıldığında saha büyüyecek ve oyuncular topla daha fazla zaman geçirme şansını bulacak. Antrenörler de yeni şartlara uyum sağlamak için gerekenleri yapacak. Şu anda ofsayt kararları çok tartışılıyor. Ofsayt kalktığında daha az problem olacak ve iyi bir oyun için yöntemler aranacak." ifadelerini kullandı.

VAR'ın da sorunları çözemediğini söyleyen Van Basten, "VAR'ın kullanımı şu anda beni hayal kırıklığına uğratmış durumda. Kararlarla ilgili ilerleme kaydedilemedi. FIFA'da bunları konuşuyoruz." diye konuştu.

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