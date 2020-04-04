Marcos Llorente'den Liverpool taraftarını çıldırtan paylaşım!

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u deplasmanda uzatmalarda bulduğu gollerle elemişti. Sonradan oyuna girip maçın kaderini değiştiren Atletico Madridli Marcos Llorente, Liverpool'a karşı alınan galibiyeti unutamıyor.
25 yaşındaki Llorente, Corona virüsü sebebiyle evde kaldığı günlerde köpeğini paylaşmayı ihmal etmedi. Llorente'nin son paylaşımı ise Liverpool taraftarını kızdıracak cinsten oldu. İspanyol futbolcu, köpeğine Liverpool'un stadyumunun ismi olan Anfield ismini verdiği görüldü.
Llorente paylaşımında; "Anfield hayatı izliyor" sözlerini kullandı.
Bunun üzerine Liverpool taraftarları ise sosyal medyadan Llorente aleyhinde bazı paylaşımlar yaptı.
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