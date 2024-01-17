YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin Büyükşehir Belediyesi desteğiyle üniversite öğrencilerine yemek desteği

Mardin Büyükşehir Belediyesi desteğiyle üniversite öğrencilerine yemek desteği

AA AA
17.01.2024 14:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla üniversite öğrencilerine yemek desteği veriliyor.

Mardin Artuklu Üniversitesindeki 18 bin 311 ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi, Mardin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ücretsiz yemek desteğinden faydalanıyor.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, öğrencilere değişik alanlarda, farklı imkanlar sunduklarını söyledi

Üniversite olarak bölgenin en büyük yemekhanelerinden birine sahip olduklarını belirten Özcoşar, 2023-2024 döneminin ilk sezonunda Türkiye'de en ucuz yemek imkanı sunan üniversitelerden biri olduklarını kaydetti.

Öğrencilerin ödediği miktarı minimum seviyeye çektiklerini ifade eden Özcoşar, öğrencilerin her gün 4 çeşit yemek için sadece 5 lira ödediğini, Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle öğrencilerin ödediği ücretin sıfıra indirildiğini bildirdi.

Özcoşar, "Öğrencilerimizin ödeyeceği bedel, Büyükşehir Belediyesi tarafından ödendi. Bu bağlamda Valimiz Tuncay Akkoyun ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz için anlamlı bir destek sundular. Bu desteğin öğrencilerimizin ve bizim gönlümüzde çok anlamlı bir yeri var." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Remziye Çağatay da yemekhanede verilen yemeklerden memnun olduklarını dile getirdi.

Öğrenci Sedanur Taşar ise Vali Tuncay Akkoyun'un desteğiyle Büyükşehir Belediyesinin sunduğu hizmetten dolayı çok memnun olduklarını anlatarak, yapılan uygulamanın öğrencilerin maddi açıdan yükünü hafiflettiğini aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıSakarya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Huzur Mahallesi’nin imar sorunu çözülecekHuzur Mahallesi’nin imar sorunu çözülecek
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terörist tutuklandıYunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terörist tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardin Valiliği

Mardin Namaz Vakitleri 17 Ocak Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:23
Öğle
12:32
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:50

Mardin Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Çarşamba

Tayfan eczanesi
Kiziltepe
Özkan eczanesi
Mazidagi
Yeni şifa eczanesi
Artuklu
Turan eczanesi
Dargecit
Yavuz eczanesi
Savur
Özdemir eczanesi
Omerli
Uçar eczanesi
Nusaybin
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.