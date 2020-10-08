Mardin Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlı vatandaşları yalnız bırakmadı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, toplumun hafızası ve direği olan yaşlıları unutmayarak bakım ihtiyaçlarını gideriyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, toplumun hafızası, kültür birikimi ve emaneti olan yaşlı ve engelli vatandaşları unutmadı. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına kendileri, yakınları ve Alo 153 hattını arayarak başvuru yapan engelli ve yaşlı vatandaşlar, evlerinde ziyaret ediliyor. Alanında uzman ekipler tarafından ziyaret edilen engelli ve yaşlı vatandaşlar, isteğe göre saç ve sakal tıraş gibi öz bakımları yapılıyor. Böylelikle evlerinde kalarak dışarı çakamayan engelli ve yaşlı bireylerin moralleri yüksek tutuluyor. Özellikle engelli bireylerin engellenmişlik duygusundan uzaklaşmaları ve kendilerini yalnız hissetmemeleri sağlanıyor. Şimdiye kadar Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına başvuru yapan 779 yaşlı ve engelli vatandaşın ihtiyaçlarının giderildiği belirtildi.

