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  4. Mardin merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Mardin merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

AA AA
30.01.2025 12:25
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Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Mardin'in Derik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Mardin, Hatay, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 41 uzun namlulu silah, 26 tabanca, 18 av tüfeği, 36 şarjör, 8 bin 831 mühimmat ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 900 bin lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
Mardin silah kaçak

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