Mardin Ovası’nda bahar yağmurlarıyla yüksek rekolte beklentisi arttı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli hububat merkezlerinden 3 milyon dönüme sahip Mardin Ovası’nda devam eden yağışlar, çiftçilerin yüksek verim beklentisini artırarak yüzleri güldürdü.

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, ilkbahara kadar yaşadıkları kuraklık endişesini yağışların etkisini göstermesiyle ortadan kalktığını söyledi.

Son iki yılda beklenen yağışların etkisini göstermemesi nedeniyle yaşanan kuraklıktan Mardin Ovasının çok olumsuz etkilendiğini belirten Öter, “Yağmur çok yetersiz düştü. Kuru alan diye tabir ettiğimiz yani çiftçilerin kuyularının olmadığı yerler tamamen telef oldu, kurudu. Burada kuru tarım yapan çiftçilerimizin ürünlerinin tamamı telef oldu. Ürün almadığı gibi birde toprağa attığı tohum, gübre ve tükettiği mazotta bir giderdi. Bu nedenle kuru tarım yapan çiftçilerin büyük mağduriyeti söz konusuydu. Bu sene de Mart ortalarına kadarda yine kurak geçiyordu. Endişeyi çok ciddi yaşadık. Ama Mart 15’ten sonra Cenab-ı Allah ülkemize ve bölgemize rahmet gönderdi, çok güzel yağmurlar yağdı. Bu yağmurun ardında hem kuru alan hem sulu alanda adeta hububat gülüyor diye tabir etsek yeridir.” dedi.

Yağmur konusunda herhangi bir risk kalmadığını dile getiren Öter, “Burada tabi hububat hasadının olumsuzluğu sadece yağmura bağlı değildir. Ama en önemli etkenlerden bir tanesi yağmurdur. Şu anda yağmur sıkıntımız kalmamıştır. Bu sene çok güzel bir mahsul, verim bekliyoruz, hem kuru hem de sulu alanda. Ülkemizin hububat ihtiyacının büyük bir bölümü Mardin Ovamızdan karşılanıyor. Milli servette önemli katkısı olacaktır diye beklenti içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

