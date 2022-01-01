Mardin Valisi Demirtaş, görev başındaki personelin yeni yılını kutladı

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, yeni yılda görevi başında olan güvenlik güçleri, itfaiye ekipleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Servet Yeğit ve Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu ile kentin çeşitli bölgelerindeki görev yapan personeli ziyaret etti ve yeni yıllarını kutladı.

Vali Demirtaş, Artuklu Polis Merkezi Amirliği ziyaretinde polis memurları ile pasta kesti.

Kabala Mahallesinde Jandarma karakolunu, Ömerli İlçesinde Hop Geçidi mevkisindeki nöbet kulübesinde görevli güvenlik korucuları ve jandarma ve polis ekiplerinin yol kontrol ve uygulama noktası ve güvenlik korucuları noktalarını da ziyaret eden Demirtaş, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Demirtaş, yeni yılın Türkiye ve bütün insanlık için hayırlı olmasını diledi.

Bir yılı huzur içinde geride bıraktıklarını kaydeden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bugün, emniyet ve jandarma olmak üzere itfaiye, 112, sağlık teşkilatı herkes görevinin başında. Yaklaşık 1400'e yakın polis ve jandarmamız görev başında. Huzur içerisinde vatandaşlarımızın yeni yıla girmesi için büyük bir mücadele veriyorlar. Hem emniyetimizi, jandarmamızı, itfaiyemizi, sağlık kuruluşlarımızı ve 112'deki çalışanlar personellerimizin yeni yılbaşlarını kutluyoruz. Tüm vatandaşlarımızın yeni yıllarını tebrik ediyorum. İnşallah yeni yıl bize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Özellikle 2022 yılında da emniyet ve jandarmamız başta olmak üzere huzurlu bir kent olmak için elimizden gelen tüm gayretleri göstereceğiz. Operasyonlarımız, devam edecek. Kesinlikle bir tane terörist dahi ilimizde barındırmak istemiyoruz."

Demirtaş, daha sonra, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında itfaiye erleri ile 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının yeni yılını kutladı.

