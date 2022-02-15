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Mardin ve Siirt'te KDV indirimi denetimi yapıldı

15.02.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin ve Siirt'te KDV indirimi denetimi yapıldı

MARDİN (AA) - Mardin ve Siirt'te ekipler, temel gıda ürünlerinde KDV oranının düşürülmesinin ardından denetimlerini sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle kentte denetimlere başladı.

Ekipler başta zincir marketler olmak üzere kentteki tüm alışveriş merkezleri ve marketleri kapsayacak şekilde gerçekleştirdiği denetimlerde raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceliyor, satılan ürünlerin kasa fişlerine bakarak, yüzde 7'lik indirimin uygulanıp uygulanmadığını kontrol ediyor.

- Siirt

Siirt'te Valilik öncülüğünde, Ticaret İl Müdürlüğü, Defterdarlık ve Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki gıda tedarikçileri ve marketlerde düzenlemeye ilişkin fiyatları kontrol etti.

KDV indiriminin ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, etiket ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.

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