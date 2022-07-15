Mardin'de 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

MARDİN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Velid Bekdaş, Mardin'in Midyat ilçesindeki kabri başında anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit Bekdaş'ın kabrinde Türkçe, Arapça ve Kürtçe dillerinde Mevlid-i Şerif okundu.

Ardından Hacı İsa Cengiz Camisi'nde İlçe Müftülüğünce Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra Kaymakam Ahmet Solmaz ve beraberindeki protokol üyeleri şehidin Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret etti.

Kaymakam Solmaz, burada yaptığı konuşmada, geçmişten bugüne kadar tüm şehitlerin anlamı büyük olduğunu söyledi.

Şehit Bekdaş'ın ağabeyi Ahmet Bekdaş da şehitlerin ülkenin bir parçası ve asıl sahipleri olduğunu ifade ederek, "Allah anne ve babalarına sabır niyaz etsin inşallah. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı da Allah başımızdan eksik etmesin. Allah, bu ülkeye taş üstüne taş koyan bütün vatandaşlarımızdan, kardeşlerimizden, hepsinden razı olsun inşallah." dedi.

Programa, Belediye Başkan Vekili Metin Kutlu, İlçe Emniyet Müdürü Esma Zeyrek Şirin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış da katıldı.

