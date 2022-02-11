Mardin'de 2 aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kabala Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 aile üyeleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 2'si ağır 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



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