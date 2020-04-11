YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin’de 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’de 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi

MARDİN HABERLERİ  | 11.04.2020 07:32 | Son Güncelleme

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve uygulaması esnasında durdurulan iki farklı kamyonette gizlenmiş halde 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Artuklu İlçesi Şeyhan mevkiinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve uygulaması esnasında durdurulan C.T.

Mardin’de 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve uygulaması esnasında durdurulan iki farklı kamyonette gizlenmiş halde 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu İlçesi Şeyhan mevkiinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve uygulaması esnasında durdurulan C.T. isimli şahsa ait kamyonette yapılan aramada gizlenmiş vaziyette bin 430 paket kaçak sigara, R.K. isimli şahsa ait kamyonette bin 10 paket çeşitli markada kaçak sigara ele geçirildi. Kamyonet sürücülerinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Mardin’de 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mardin Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:17
Sabah
05:41
Öğle
12:23
İkindi
16:02
Akşam
18:55
Yatsı
20:14

Mardin Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Azizoğlu Eczanesi
Artuklu
Doğa Eczanesi
Artuklu
Yeni Eczanesi
Omerli
Dilber Eczanesi
Nusaybin
Denizler Eczanesi
Midyat
Özkan Eczanesi
Mazidagi
Eylül Eczanesi
Kiziltepe
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nusaybin’de Vefa Destek Grubu yaşlılar için seferber oldu

Nusaybin’de Vefa Destek Grubu yaşlılar için seferber oldu

Gap Şelalesi Tabiat Parkına turist akını

Gap Şelalesi Tabiat Parkına turist akını

'kürt Diliyle Felsefe' Çalıştayının Sonuç Bildirgesi Açıklandı

'kürt Diliyle Felsefe' Çalıştayının Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Kızıltepeli Çocuklar Emniyeti Gezdi, Polis Telsizinden Kürtçe Anons Yaptı

Kızıltepeli Çocuklar Emniyeti Gezdi, Polis Telsizinden Kürtçe Anons Yaptı

Mardin Belediyesi’nin yeni mezbahanesi bayrama hazır

Mardin Belediyesi’nin yeni mezbahanesi bayrama hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.