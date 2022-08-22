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Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada yakınlarını kaybedenler yaşananları anlattı:

22.08.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada 6 ve 12 yaşında iki evladını kaybeden baba Murat Tanrıseven: - "Çocuklarımı markete göndermiştim, kendilerine atıştırmalık bir şeyler alsınlar diye. Zaten bir daha geri dönemediler. Acımız büyük" - Kazada ailesinden 5 kişiyi kaybeden Necmettin Dağ: - "Ağabeyim, kardeşim, amcamın oğlu ve iki yeğenim öldü. Yaralılara yardıma gitmişlerdi"

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazada yakınlarını yitirenler, o anları anlattı.

Derik'te önceki gün Üçyol mevkisinde kaza yapan araçlara müdahale edenlere tırın çarptığı kazada yakınlarını kaybedenlere taziye ziyaretleri sürüyor.

Kazada 2 evladını kaybeden Murat Tanrıseven, AA muhabirine, çocuklarından Mihriban'ın 12, Şervan'ın ise 6 yaşında olduğunu söyledi.

Tanrıseven, "Çocuklarımı markete göndermiştim, kendilerine atıştırmalık bir şeyler alsınlar diye. Zaten bir daha geri dönemediler. İkisi de kazada vefat etti. Acımız büyük." dedi.

Kazada yaşamını yitiren Sıttı Abun'un oğullarından Serhat Abun, iki çocuğu ve annesiyle kazanın yaşandığı bölgede evlerinin bahçesinde olduklarını belirtti.

Bir ses duyması üzerine baktığında, tırın bulundukları yöne doğru geldiğini gördüğünü anlatan Abun, "Annem ve çocukları içeriye almaya çalışırken bir baktım annem iki arabanın ortasında yerde. Bayıldığını düşündüm ama öldüğünü görünce şok oldum." diye konuştu.

Sıttı Abun'un diğer oğlu Mehmet Şerif Abun ise "Taziyemiz devam ediyor. Herkesin başı sağ olsun, bizim de milletimizin de." ifadelerini kullandı.

Kazada ailesinden 5 kişiyi kaybeden Necmettin Dağ, "Ağabeyim Kemal Dağ, kardeşim Velat Dağ, amcamın oğlu ve iki yeğenim öldü. Yaralılara yardıma gitmişlerdi." diye konuştu.

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