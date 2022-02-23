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Mardin'de 300 yıllık yapı, hem kitapseverleri hem sokak kedilerini ağırlıyor

23.02.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahaf Ezgi Tek: - "Kitaplarla ve kedilerle iç içe ortamda çocuklara rol model olup, okuma farkındalığını kazandırmak istedik"

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Tarihi kent Mardin'de sahafa dönüştürülen yaklaşık 300 yıllık yapı, kitap sevgisinin yanı sıra hayvan sevgisi de aşılıyor.

Merkez Artuklu ilçesinin Şar Mahallesi'nde bulunan tarihi ev, Mardin Müzesi tarafından 2018 yılında yürütülen proje ile 2 yıl boyunca çocuk kütüphanesi olarak hizmet verdi.

Kentte yaşayan ve kitaplara ilgi duyan Ezgi Tek de bu süreçte kütüphane bitişiğindeki küçük bir alanda sahaflık yaptı.

Projenin tamamlanmasının ardından Tek, özel mülkiyet tescilli yapıyı kiralayarak "Kebikeç" ismini verdiği sahafa dönüştürdü.

5 binden fazla kitabın yer aldığı sahaf, kitap kurtlarının yanı sıra yaklaşık 15 sokak kedisine de kapılarını açtı.

Özellikle kadın ve çocukların ilgi gösterdiği, kitap okuyup, kedileri sevdiği tarihi yapıda hizmet veren sahaf, kente gelen yerli ve yabancı turistleri de ağırlıyor.

Sahafta, çocuk kitaplarının yanı sıra sanat, tarih ve kişisel gelişimle ilgili kitaplar da bulunuyor.

- "Sadece kediler için gelen müşterilerimiz de var"

Sahaf Ezgi Tek, AA muhabirine, Mardin'in ilk kadın sahafı olduğunu belirterek, çocuklukta başlayan kitap sevgisinin kendisini böyle bir hikayeye sürüklediğini söyledi.

Kendisine ait yaklaşık 20 koli kitabını satarak elde ettiği gelirle bir sahaf oluşturduğunu dile getiren Tek, zamanla geliştirdiği ve tarihi yapıda hizmet veren sahafı hem yetişkinlerin hem çocukların hem de kedilerin keyifle zaman geçirdiği bir alana dönüştürdüğünü belirtti.

"Kitaplarla ve kedilerle iç içe ortamda çocuklara rol model olup, okuma farkındalığını kazandırmak istedik." diyen Tek, kapılarını kedilere açmaları sayesinde çocuklara da hayvan sevgisi aşıladıklarını aktardı.

Tek, kedilere şefkat göstererek, çocuklara rol model olduklarını anlatarak, "Çocuklarımıza hayvanlara zarar verilmeyeceğini, kıymetli olduklarını, onlara bakılması gerektiğini aşılıyoruz. Bu ortam buna güzel bir örnek oluşturuyor. Kediler odalarda, dam ve avluda özgürce geziyor. İyi bakabilecek ailelere kedileri sahiplendiriyoruz." dedi.

Kitaplara olduğu kadar kedilere de ilginin çok yüksek olduğuna işaret eden Tek, "Sadece kediler için gelen müşterilerimiz de var. Burası açıkçası çocukların, yetişkinlerin, kitapların ve hayvanların bir araya gelip, buluştuğu güzel bir alan. Çocukları, yetişkinleri buraya kitap okumaya ve kedileri sevmeye, çaylarını yudumlamaya bekliyoruz." diye konuştu.

- "Kitap okuma sevgim çoktu, buradaki kedilerle daha arttı"

Sahafın müdavimlerinden 10 yaşındaki Asmin Meryem, annesiyle sık sık sahafa geldiklerini belirtti.

Kedilerle iç içe kitap okumanın çok güzel olduğunu anlatan Meryem, "Kitap okurken kedi sevmek daha da güzel. Kitap okuma sevgim çoktu, buradaki kedilerle sevgim daha arttı. Bence herkes kitap okumalı, kedi sevmeli." ifadelerini kullandı.

Rahime Poyraz ise kitap ve kedilerin tarihi yapıda güzel bir atmosfer oluşturduğunu dile getirdi.

Hem kitap okuyabilme hem de kedilerle bir arada olmanın keyfini yaşadığını belirten Poyraz, "Kedilerden rahatsızlık duymuyor, onları burada görmekten çok mutlu oluyoruz. Çok sevimliler. Hem kitap sevgisi hem hayvan sevgisi bir arada olunca daha anlamlı oluyor. Bizler de kapımızın önüne bir kap mama ve su bırakıyoruz. Elimizden geldiğince onlara yardım edelim." şeklinde konuştu.

- "Kedi ve kitapseverler için cennet"

Almanya'da yaşayan ve Mardin'i gezmeye gelen Elif Ercan, kedi ve kitapların iç içe bulunduğu sahafı gördüğünde çok etkilendiğini belirtti.

Ercan, "Çok güzel, enteresan bir ortam. Kedi ve kitapseverler için cennet." dedi.

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