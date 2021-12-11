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Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü

11.12.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 35 yaşındaki kadın, eşi tarafından silahla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bağrıbütün köyünde 4 çocuk annesi Cahide C'ye, eşi S.C. tarafından silahla ateş açıldı.

Cahide C, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, kaçan S.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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