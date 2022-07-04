Mardin'de 4 kişilik aileye eski evleri yıkılarak yeni ev inşa edildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde harabe evde yaşayan 4 kişilik aile, Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği ile hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni evlerine taşındı.

Böbrek yetmezliğinden dolayı 2010 yılında hayatını kaybeden Abdülhakim Özçelik'in eşi Ayhan Özçelik, 3 çocuğuyla yaşadıkları evin kullanılamaz hale gelmesi üzerine Kızıltepe Yetimler Derneği'nden destek istedi.

Dernek ve hayırseverlerin katkılarıyla Özçelik ailesinin İpek Mahallesi'ndeki evi yıkılarak, yerine yeni ev inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.

Özçelik ailesi, 8 ay içerisinde yapımı tamamlanan tek katlı, 4 odalı evlerine yerleşti.

Dernek başkanı Sadettin Kandemir, gazetecilere, aileyi ziyaret ettiklerinde evin yıkılmak üzere olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı öncesi aileye yeni evlerinin teslim edilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Kandemir, evin inşasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

"İnşaata başlarken, insanlık kazansın demiştik, gerçekten bir kez daha insanlık ve iyilik kazandı. Böyle olduğu müddetçe hep birlikte mutlu olacağız." diyen Kandemir, ailenin hayır duasını almanın güzel bir duygu olduğunu aktardı.

Kandemir, aileyi mutlu görmenin kendilerini de mutlu ettiğini anlattı.

Ayhan Özçelik'in oğlu 21 yaşındaki Bünyamin Özçelik ise hiçbir eksiklerinin kalmadığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Özçelik, "Allah hayırlarını kabul etsin. Tam istediğimiz gibi oldu, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

