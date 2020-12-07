YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de 5 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Mardin'de 5 hırsızlık zanlısı tutuklandı

MARDİN HABERLERİ  | 07.12.2020 19:22 | Son Güncelleme

Mardin'de 5 hırsızlık zanlısı tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'de bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, bir evden yaklaşık 160 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşya hırsızlığına ilişkin çalışma başlatıldı.

Çevredeki 168 saatlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ziynet eşyaları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin koronavirüs aşısı ve saklandığı oda İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin koronavirüs aşısı ve saklandığı oda
HDP'li başkan tutuklandı!HDP'li başkan tutuklandı!

Mardin Namaz Vakitleri 7 Aralık Pazartesi

İmsak
05:45
Sabah
07:11
Öğle
12:13
İkindi
14:45
Akşam
17:06
Yatsı
18:27

Mardin Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Pazartesi

Yenigün Eczanesi
Artuklu
Atakan Eczanesi
Dargecit
Mazlum Doğan Eczanesi
Derik
Akbulut Eczanesi
Kiziltepe
Şifa Eczanesi
Kiziltepe
Şükran Eczanesi
Midyat
Dilber Eczanesi
Nusaybin
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.