YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin’de 750 polisin katımıyla "Kökünü Kurutma" operasyonu: 94 gözaltı

Mardin’de 750 polisin katımıyla "Kökünü Kurutma" operasyonu: 94 gözaltı

28.12.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in merkez Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat ilçelerinde “Kökünü Kurutma” operasyonu çerçevesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen zehir tacirlerine yönelik 750 personelin katımıyla belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mardin’de 750 polisin katımıyla "Kökünü Kurutma" operasyonu: 94 gözaltı

Operasyonlarda, 94 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin’de torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat ilçelerinde eş zamanlı "Kökünü Kurutma" operasyonu başladı.

Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 750 personel, 2 hava aracı ve 9 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yürütülen çalışmalarda yaklaşık 4 ayda 94 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 159 kilogram esrar, 154 gram eroin, 103 uyuşturucu hap, 16 gram metamfetamin maddesi, 22 adet sentetik ecza, 0,51 gram kokain maddesi, 22 kök Hint keneviri bitkisi ve hassas terazi ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandıMardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Malatya'da kar nedeniyle 17 mahalleye ulaşım sağlanamıyorMalatya'da kar nedeniyle 17 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 avukat yakalandıZonguldak'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 avukat yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 28 Aralık Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:23
Öğle
12:23
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:35

Mardin Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Çarşamba

Halil Eczanesi
Artuklu
Yılmaz Eczanesi
Kiziltepe
Kudret Eczanesi
Kiziltepe
Akan Eczanesi
Midyat
Enes Eczanesi
Nusaybin
Ömerli Eczanesi
Omerli
Sürgücü Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.