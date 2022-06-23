Mardin'de 8 milyon 760 bin lira bütçeli 4 proje için iş birliği protokolü

MARDİN (AA) - Mardin'de Büyükşehir Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkanlığı, tarım ve hayvancılık alanında 8 milyon 760 bin 540 lira bütçeli 4 proje için iş birliği protokolü imzaladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, belediyede düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tarıma büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda destekler sunduklarını söyledi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile 4 projeye daha imza attıklarını ifade eden Süzen, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların gelirlerini artırmayı ve yaptıkları çalışmaları anlamlı kılmayı amaçladıklarını söyledi.

Süzen, çiftçilerin severek üretim yapması ve mutlu olması için uğraştıklarını belirterek, "Kent genelinde ayak basmadığımız yer kalmadı. Şu anda gerçekten her alana dokunmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesinin büyük bir misyon üstlendiğini düşünüyorum. Daha önce 17 projede 37 milyon lira çiftçiye destek sağladık. Bu projelerle birlikte 21 proje olacak. GAP ve diğer kurumlarla birlikte yapmış olduğumuz toplamda 45 milyon liralık sadece tarım alanında destek sunulmuş olacak." dedi.

Konuşmaların ardından Süzen ile GAP BKİ'den yüksek ziraat mühendisleri Ahmet Menteşe ve Reşat Küçük tarafından 4 proje için iş birliği protokolü imzalandı.

Bütün ilçeleri kapsayan, "Sürü Elemanına Donanımlı Çanta", "Tiftik Keçisi Kılından, Kirman ve Dokuma Tezgahında Yöresel Ürünlerin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması", "Akan Su Kanalda Yolunu Bulacak" ile "Mazıdağı Çilek Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi" projelerinin 8 milyon 760 bin 540 lira olan bütçesinin 2 milyon 828 bin 162 lirası Mardin Büyükşehir Belediyesince karşılanıyor.

Projelerle, 250 yetiştiriciye tam donanımlı çanta dağıtılacak, 100 kadın yetiştiriciye tiftik ve kıl keçisi yününden oluşan malzeme verilerek kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulacak atölyelerde yöresel ürün üretimi yapılarak kadınların istihdamı sağlanacak, kaynak sularının modern açık veya kapalı kanal sistemleri kullanılarak tarımda daha geniş alan sulaması yapılacak, 10 üreticiye çilek bahçesi tesisi kurulacak.

