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Mardin’de aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

20.10.2023 15:21 | Son Güncelleme:
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Mardin’in Midyat ilçesinde aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde Midyat ilçesine bağlı kırsal Yolbasi Mahallesi’nde İsmail Magat, tartıştığı eşini darp etti. Eşinin ailesi, damadın evini bastı. Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda damat İsmail Magat ve kardeşi İbrahim Magat yaralandı.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları Midyat Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan İsmail Magat, yapılan müdahalelere rağmen kurtartılamadı. İbrahim Magat ise Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kolluk kuvvetleri tarafından hem mahallede hem de hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.
1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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