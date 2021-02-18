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Mardin’de Altyapı Koordinasyon Merkezi genel kurul toplantısı yapıldı

18.02.2021 17:17 | Son Güncelleme:
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Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen’in başkanlığında Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) genel kurul Toplantısı yapıldı.Kent AŞ toplantı salonunda yapılan aylık AYKOME toplantısına Genel Sekreter Murat Süzen’in yanı sıra Artuklu, Ömerli, Mazıdağ, Kızıltepe Belediye Başkanları, daire başkanları, karayolları, MARSU, DEDAŞ ile diğer kurumların yetkilileri katıldı.Genel Sekreter Murat Süzen, toplantının açılış konuşmasında, coğrafi bilgi sistemini Mardin’e kazandıracaklarını belirtti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen’in başkanlığında Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) genel kurul Toplantısı yapıldı.
Kent AŞ toplantı salonunda yapılan aylık AYKOME toplantısına Genel Sekreter Murat Süzen’in yanı sıra Artuklu, Ömerli, Mazıdağ, Kızıltepe Belediye Başkanları, daire başkanları, karayolları, MARSU, DEDAŞ ile diğer kurumların yetkilileri katıldı.
Genel Sekreter Murat Süzen, toplantının açılış konuşmasında, coğrafi bilgi sistemini Mardin’e kazandıracaklarını belirtti. Süzen, Vali ve Büyükşehir Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda kent genelinde alt yapı çalışmaları başta olmak üzere birçok alanda hizmet atağı başlatacaklarını ifade ederek, ‘’Kent genelinde yapılacak alt yapı çalışmaların öncesi kurumlar arası koordinasyonumuz daha iyi olacak. Artık Mardin’de altyapı gibi bir sorun ile karşılaşmak istemiyoruz onun için bu sorunu sonlandırmak istiyoruz. Şubat ayının sonunda Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanı içerisinde bulunan cadde ve yolların asfaltlanması için ihaleye çıkılacak. İhalenin ardından geniş kapsamlı bir asfaltlama sezonu bizi bekliyor. Yetkili kurumlarla birlikte doğalgazı tüm ilçelerimize götürmeyi hedefliyoruz’’ dedi.
Konuşmanın ardından Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, Daire Başkanlığının iş ve işlemleri ile ilgili genel bilgi verdi.
Öneri ve temennilerinin ardından toplantı son buldu.

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