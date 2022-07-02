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Mardin'de arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

02.07.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kırsal Yalınağaç Mahallesi'nde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Süleyman A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

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Mardin silahlı kavga

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İkindi
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Mardin Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Cumartesi

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Artuklu
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