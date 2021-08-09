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Mardin'de bir evde silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu

09.08.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de bir evde silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bir evde silahla vurulduğu belirlenen kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, kırsal Dibek Mahallesi'nde bir evden silah sesi gelmesi üzerine, olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Silahla vurulduğu ve adının G.S olduğu belirlenen kadının cesedi, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Ekipler fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

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