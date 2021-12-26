YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de çöken inşaatın enkazı altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı

Mardin'de çöken inşaatın enkazı altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı

26.12.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor

MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde çöken inşaat halindeki tek katlı binanın enkazı altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı, diğerine ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

Kotek Mahallesi'nde inşaat halindeki tek katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Çöken inşaatın enkazı altında kalan iki işçiden biri çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Enkaz altındaki diğer işçinin kurtarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Evlilik hazırlıkları başladı! Evlilik hazırlıkları başladı!
PARTNER "Ölmedim, yaşıyorum" "Ölmedim, yaşıyorum"
Orman yangınlarına karşı daha etkin mücadele yürütülecekOrman yangınlarına karşı daha etkin mücadele yürütülecek
Anahtar Kelimeler:
Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 26 Aralık Pazar

İmsak
05:56
Sabah
07:23
Öğle
12:22
İkindi
14:52
Akşam
17:12
Yatsı
18:34

Mardin Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Pazar

Halil Eczanesi
Artuklu
Sidar Eczanesi
Artuklu
Günsel Eczanesi
Kiziltepe
Roza Eczanesi
Kiziltepe
Ölmez Eczanesi
Midyat
Dilber Eczanesi
Nusaybin
Özdemir Eczanesi
Omerli
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adana'da ziyaretlerde bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adana'da ziyaretlerde bulundu

Bandırmaspor, İstanbulspor karşısında galibiyeti hedefliyor

Bandırmaspor, İstanbulspor karşısında galibiyeti hedefliyor

Tarihi Diyarbakır Surlarına "hassas" dokunuş

Tarihi Diyarbakır Surlarına "hassas" dokunuş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.