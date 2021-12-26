Mardin'de çöken inşaatın enkazı altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde çöken inşaat halindeki tek katlı binanın enkazı altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı, diğerine ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

Kotek Mahallesi'nde inşaat halindeki tek katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Çöken inşaatın enkazı altında kalan iki işçiden biri çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Enkaz altındaki diğer işçinin kurtarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.



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