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Mardin'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

18.10.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Hasan Göktürk idaresindeki 47 KE 131 plakalı otomobil, Mardin-Diyarbakır kara yolu Sürgücü Kavşağı yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Selman Göktürk ve Mehmet Şakir Aslan yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince, Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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