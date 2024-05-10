Uçak yolcusunun hareketi şaşkına çevirdi! Kabin bagajı bölmesine tırmanıp uyumaya başladı... Sosyal medyada viral olan görüntü

TikTok'ta paylaşılan bir uçak içi görüntüsü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde bir kadının kabin bagajlarının bulunduğu bölmeye tırmanarak kendisine uyku alanı yaratması herkesin ilgisini çekti. O anlar 5 milyonu aşkın izlenmeye ulaşırken sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar gecikmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Güneybatı kendi koltuğunuzu seçmenize izin veriyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu gördüğüm en anlamsız şey" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bu olmuş mu?" yorumunu yaptı.