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    4. Uçak yolcusunun hareketi şaşkına çevirdi! Kabin bagajı bölmesine tırmanıp uyumaya başladı... Sosyal medyada viral olan görüntü

    Uçak yolcusunun hareketi şaşkına çevirdi! Kabin bagajı bölmesine tırmanıp uyumaya başladı... Sosyal medyada viral olan görüntü

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.05.2024 10:39
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    Bir uçak yolcusu TikTok'ta 5,1 milyon izlenmeye ulaşan gönderide kabin bagajlarının yer aldığı bölmeye çıkarak uyumaya başladı. O anları diğer yolcular şaşkınlıkla takip ederken cep telefonuyla kaydetmeyi ihmal etmedi. İsmi açıklanmayan yolcunun kabin bagajında uyumak için hazırlık yaptığı anlar, "Güneybatı vahşileşiyor" notuyla paylaşıldı.

    TikTok'ta paylaşılan bir uçak içi görüntüsü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde bir kadının kabin bagajlarının bulunduğu bölmeye tırmanarak kendisine uyku alanı yaratması herkesin ilgisini çekti. O anlar 5 milyonu aşkın izlenmeye ulaşırken sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar gecikmedi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Güneybatı kendi koltuğunuzu seçmenize izin veriyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu gördüğüm en anlamsız şey" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bu olmuş mu?" yorumunu yaptı.

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    tiktok uçak kabin bagajı
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