Kıskançlık krizi geçiren adam masaj salonunu basıp tehditler savurdu! Savunması 'pes' dedirtti: 'Bu normal değil mi?'

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın doğusundaki Trat bölgesinde masaj salonunda çalışan 47 yaşındaki bir kadın kıskançlık krizine giren 62 yaşındaki sevgilisi Komin'in dükkanı basması üzerine büyük bir korku yaşadı. Polislerden yardım isteyen Meow, olayın masaj salonu olarak da faaliyet gösteren evinde meydana geldiğini söyledi.

Meow'un ifadesine göre olay düzenli bir müşteri masaj yaptırmak için geldiği sırada yaşandı. Müşteri gündüz çalıştığı için geceleri geliyordu ve adam yorgun ve hasta olduğu için geceyi orada geçirmek istedi.

SAVUNMASI ŞAŞIRTTI

Meow, müşterilerinin sık sık saati 100 baht karşılığında dükkânda uyumasına izin verdiğini söyledi. Komin'in gece saatlerinde geldiğini ve içerideki müşterinin rahatsız olmaması için eve almadığını söyleyen Meow, kıskançlık krizine giren adamın bir anda sinirlendiğini ifade etti.

Polise verdiği ifadesinde Komin, ölüm tehditlerinde bulunmasını reddetti ve bir erkeğin , başka bir adam sevgilisinin evine yatmaya geldiğinde onu kıskanmasının normal olduğunu söyledi.







