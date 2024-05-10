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    4. Kıskançlık krizi geçiren adam masaj salonunu basıp tehditler savurdu! Savunması 'pes' dedirtti: 'Bu normal değil mi?'

    Kıskançlık krizi geçiren adam masaj salonunu basıp tehditler savurdu! Savunması 'pes' dedirtti: 'Bu normal değil mi?'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.05.2024 09:43
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    Tayland'ın doğusundaki Trat bölgesinde bir adam masaj salonunda çalışan sevgilisini kıskandı. Bir müşterinin sevgilisinin yeni sevgilisi olduğunu zanneden adam masaj salonunu basarak ölüm tehditleri savurdu. Olayın sonrasında 47 yaşındaki Meow isimli kadın durumu polise bildirdi.

    MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın doğusundaki Trat bölgesinde masaj salonunda çalışan 47 yaşındaki bir kadın kıskançlık krizine giren 62 yaşındaki sevgilisi Komin'in dükkanı basması üzerine büyük bir korku yaşadı. Polislerden yardım isteyen Meow, olayın masaj salonu olarak da faaliyet gösteren evinde meydana geldiğini söyledi.

    Meow'un ifadesine göre olay düzenli bir müşteri masaj yaptırmak için geldiği sırada yaşandı. Müşteri gündüz çalıştığı için geceleri geliyordu ve adam yorgun ve hasta olduğu için geceyi orada geçirmek istedi.

    SAVUNMASI ŞAŞIRTTI

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    Meow, müşterilerinin sık sık saati 100 baht karşılığında dükkânda uyumasına izin verdiğini söyledi. Komin'in gece saatlerinde geldiğini ve içerideki müşterinin rahatsız olmaması için eve almadığını söyleyen Meow, kıskançlık krizine giren adamın bir anda sinirlendiğini ifade etti.

    Polise verdiği ifadesinde Komin, ölüm tehditlerinde bulunmasını reddetti ve bir erkeğin , başka bir adam sevgilisinin evine yatmaya geldiğinde onu kıskanmasının normal olduğunu söyledi.

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    Tayland masaj salonu
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