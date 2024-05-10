Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Anneannesini gece kulübüne götürdü! O anlar TikTok'ta viral oldu: Kullanıcılar yorum yapmadan duramadı

    Anneannesini gece kulübüne götürdü! O anlar TikTok'ta viral oldu: Kullanıcılar yorum yapmadan duramadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.05.2024 08:00
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok'ta Eda Çelik kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın anneannesini gece kulübüne götürdüğü anları sosyal medyadan gösterince bir anda viral oldu. Tekerlekli sandalyedeki anneannenin gece kulübündeki şaşkın bakışları sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

    TikTok'ta paylaşılan bir görüntü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde bir kadının anneannesiyle birlikte gece kulübüne gittiği anlar yer aldı. Tekerlekli sandalyedeki annesinin yanında poz veren Çelik gönderiye ise, "Bu anneannenizi gece kulübüne götürmeniz için bir işaret" notunu ekledi.

    1

    O anlara sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çok rahatsız görünüyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "2005'li kankalarımla ben" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Kimlik sordular mı?" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Gözaltına alınması durdurmadı! Seksi pozlardan sonra olay dans

    Gözaltına alınması durdurmadı! Seksi pozlardan sonra olay dans

     İç çamaşırlı pozlarıyla devam! Kimse onu durduramıyor

    İç çamaşırlı pozlarıyla devam! Kimse onu durduramıyor

     11 yaşındaki öğrencisini sınıfa kilitleyerek cinsel tacizde bulundu

    11 yaşındaki öğrencisini sınıfa kilitleyerek cinsel tacizde bulundu

     Muz dövmesi viral oldu! Kimse ne olduğunu anlamayamadı

    Muz dövmesi viral oldu! Kimse ne olduğunu anlamayamadı

     Cezaevinde cinsel ilişki skandalı! 30 mahkum ve gardiyan arasındaki ilişki yumağı...

    Cezaevinde cinsel ilişki skandalı! 30 mahkum ve gardiyan arasındaki ilişki yumağı...


    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Yataktayken TikTok'ta canlı yayın açtı! "Romantik anım var"Yataktayken TikTok'ta canlı yayın açtı! "Romantik anım var"
    Metroda dans etti! Diğer yolcular şaşkınlıkla izlediMetroda dans etti! Diğer yolcular şaşkınlıkla izledi
    10 Mayıs Cuma: TV yayın akışı...10 Mayıs Cuma: TV yayın akışı...
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok
    En Çok Okunan Trend Haberler
    UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu!

    UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu!

    Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde! 'Everyway That I can' şarkısıyla yine ortalığı yıktı geçti

    Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde! 'Everyway That I can' şarkısıyla yine ortalığı yıktı geçti

    12 günlük gelin erkek çıktı! Bir yıllık sevgiliydiler...

    12 günlük gelin erkek çıktı! Bir yıllık sevgiliydiler...

    Daha büyük kalça istemişti! "Doktorlar patlayacağını söyledi"

    Daha büyük kalça istemişti! "Doktorlar patlayacağını söyledi"

    Taciz anları kamerada! Yolunu kesip öpmeye çalıştı

    Taciz anları kamerada! Yolunu kesip öpmeye çalıştı

    Kasıklarına top çarpan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    Kasıklarına top çarpan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

    Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

    Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.