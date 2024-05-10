Anneannesini gece kulübüne götürdü! O anlar TikTok'ta viral oldu: Kullanıcılar yorum yapmadan duramadı

TikTok'ta paylaşılan bir görüntü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde bir kadının anneannesiyle birlikte gece kulübüne gittiği anlar yer aldı. Tekerlekli sandalyedeki annesinin yanında poz veren Çelik gönderiye ise, "Bu anneannenizi gece kulübüne götürmeniz için bir işaret" notunu ekledi.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çok rahatsız görünüyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "2005'li kankalarımla ben" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Kimlik sordular mı?" yorumunu yaptı.







