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    4. Metro istasyonundaki taciz anları saniye saniye kameraya yansıdı! Önüne geçip yolunu kesti... Öpmek için zorladı

    Metro istasyonundaki taciz anları saniye saniye kameraya yansıdı! Önüne geçip yolunu kesti... Öpmek için zorladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.05.2024 13:55
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    Bangkok yakınlarındaki Samut Prakarn eyaletinin Ban Mai bölgesinde bir metro istasyonunda yaşanan taciz anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerinin paylaşılması gündem yarattı. Görüntülerde bir adamın yürüyen merdivenlerden çıkan kadının yolunu keserek onu yakaladığı ve zorla öpmeye çalıştığı anlar yer aldı. Saldırganın tutuklandığı ifade edildi.

    MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ta yaşayan 30 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadın alışveriş merkezindeki bir kozmetik mağazasında güzellik danışmanı olarak çalışıyordu ve olayın meydana geldiği anlar işe gitmek için metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinden çıkıyordu. Yürüyen merdivenlerin sonunda bir adamın beklediğini gördüğünü söyleyen mağdur adamın mastürbasyon yaptığını fark etmesiyle üzerine doğru geldiğini belirtti.

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    27 yaşındaki Suthat Chuayrod olduğu belirlenen şüphelinin önünü kestiğini ve ona zorla sarılarak öpmeye çalıştığını belirten ismi açıklanmayan mağdur kendisinin direndiği için saldırganın yumruklarına maruz kaldığını söyledi.

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    Başka bir yolcunun yürüyen merdivenlerden çıkması üzerine Suthat olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerası görüntüleri, Suthat'ın kurbanın çantasını kapıp yürüyen merdiven yönüne doğru kaçtığını ve ardından kaldırıma park ettiği motosikletini bıraktığını kaydetti. Polis, Suthat'ı olayın olduğu gün mut Prakarn vilayetindeki evinde tutukladı. Suthat başlangıçta mağdura fiziksel veya cinsel saldırıda bulunmadığını iddia ederek iddiaları reddetti.

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