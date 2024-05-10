Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Eşine bayılma numarası yaptı! Hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı... "Kalk kız başıma kalma"

    Eşine bayılma numarası yaptı! Hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı... "Kalk kız başıma kalma"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.05.2024 09:20
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde bayılma numarası yapan kadın eşinin tepkilerini kameraya kaydetti. Ancak adamın tepkisi kadının beklediğinden bir hayli farklı olunca ortaya eğlenceli anlar çıktı. Kocasının tepkisini beğenmeyen kadın ise adama, "Sen beni ayağınla mı iteledin? Ben bu evde neyim?" diye sitem etti.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde kadın kocasının tepkisini ölçmek için bayılma taklidi yaptı. Oturduğu koltuktan bir anda kocasının ayaklarının önüne kendisini bırakan kadının eşi ilk başta duruma anlam veremedi. Ardından ise eşine seslenerek ayağıyla dürttüğü sırada, "Ne oldu kız? Kalk kız başıma kalma. Ben bir şey yapmadım" dedi.

    1

    Kocasının bayıldığını zannettiği anlarda ayağıyla itelemesine tepki gösteren kadın ise, "Sen beni ayağınla mı iteledin? Ben neyim bu evde? Benim harbiden başıma bu iş geldi ben bayıldım insanım ya. Ayağının dibine düştüm. Sen beni ayağınla mı iteceksin? Yoksa böyle telaş olacaksın?" ifadelerini kullandı.

    3

    O anlara sosyal medya kullanıcılarından da yorum gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bence hemen kadın boşanmalı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten ama bayılan insana böyle mi yapılır?" yorumunda bulundu.

    İlginizi Çekebilir

    Emniyet şeridine 'Zenginlerin VIP güzergahı' dedi! "Cezası neyse öderiz"

    Emniyet şeridine 'Zenginlerin VIP güzergahı' dedi! "Cezası neyse öderiz"

    12 yaşındaki çocuğa aylarca tecavüz ettiler! Fotoğraflarıyla şantaj yaptılar

    12 yaşındaki çocuğa aylarca tecavüz ettiler! Fotoğraflarıyla şantaj yaptılar

     Gelin düğünden önce damadın amcasıyla yakalandı

    Gelin düğünden önce damadın amcasıyla yakalandı

     Kafası insan vücudu buzağı! Görenler ne olduğunu anlayamadı

    Kafası insan vücudu buzağı! Görenler ne olduğunu anlayamadı

     Eşinin yanına giren kadına müdahale etti

    Eşinin yanına giren kadına müdahale etti

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Kıskançlık krizi geçiren adam masaj salonunu basıp tehditler savurduKıskançlık krizi geçiren adam masaj salonunu basıp tehditler savurdu
    Yataktayken TikTok'ta canlı yayın açtı! "Romantik anım var"Yataktayken TikTok'ta canlı yayın açtı! "Romantik anım var"
    Metroda dans etti! Diğer yolcular şaşkınlıkla izlediMetroda dans etti! Diğer yolcular şaşkınlıkla izledi
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
    En Çok Okunan Trend Haberler
    6 bankadan faizsiz kredi kampanyası! Liste belli oldu

    6 bankadan faizsiz kredi kampanyası! Liste belli oldu

    Ne et, ne zeytinyağı ne peynir... 200 TL 15 yılda böyle eridi! Rekor seviyede düşüş!

    Ne et, ne zeytinyağı ne peynir... 200 TL 15 yılda böyle eridi! Rekor seviyede düşüş!

    Metroda dans etti! Diğer yolcular şaşkınlıkla izledi

    Metroda dans etti! Diğer yolcular şaşkınlıkla izledi

    Anneannesini gece kulübüne götürdü

    Anneannesini gece kulübüne götürdü

    Yataktayken TikTok'ta canlı yayın açtı! "Romantik anım var"

    Yataktayken TikTok'ta canlı yayın açtı! "Romantik anım var"

    Daha büyük kalça istemişti! "Doktorlar patlayacağını söyledi"

    Daha büyük kalça istemişti! "Doktorlar patlayacağını söyledi"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

    Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

    Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.