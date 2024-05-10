Eşine bayılma numarası yaptı! Hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı... "Kalk kız başıma kalma"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde kadın kocasının tepkisini ölçmek için bayılma taklidi yaptı. Oturduğu koltuktan bir anda kocasının ayaklarının önüne kendisini bırakan kadının eşi ilk başta duruma anlam veremedi. Ardından ise eşine seslenerek ayağıyla dürttüğü sırada, "Ne oldu kız? Kalk kız başıma kalma. Ben bir şey yapmadım" dedi.

Kocasının bayıldığını zannettiği anlarda ayağıyla itelemesine tepki gösteren kadın ise, "Sen beni ayağınla mı iteledin? Ben neyim bu evde? Benim harbiden başıma bu iş geldi ben bayıldım insanım ya. Ayağının dibine düştüm. Sen beni ayağınla mı iteceksin? Yoksa böyle telaş olacaksın?" ifadelerini kullandı.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından da yorum gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bence hemen kadın boşanmalı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten ama bayılan insana böyle mi yapılır?" yorumunda bulundu.