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    4. Tüyler ürperten görüntüler! Çiftin havuz başındaki kavgası bir anda şiddetlendi... Sevgilisini otelin havuzunda boğmaya çalıştı

    Tüyler ürperten görüntüler! Çiftin havuz başındaki kavgası bir anda şiddetlendi... Sevgilisini otelin havuzunda boğmaya çalıştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.05.2024 14:57
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    Olayın tarihi ve yeri doğrulanmadı ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Malezya'daki bir otelin havuz başında korkunç bir olay yaşandı. Bir çift havuz başında kvaga etmeye başlarken o anlar otelde bulunan bri başka müşteri tarafından odasının balkonundan kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde adamın kadını otelin havuzunda boğmaya çalıştığı anlar yer aldı.

    Sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) 'Arhant Shelby' adıyla paylaşılan bir görüntü ülkenin gündemine yerleşti. Malezya'da kaydedildiği ifade edilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir çift otelin havuzunun başında kavga etmeye başladı.

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    Havuza düşen ikili suyun içinde de kavga etmeye devam etti. Genç kızın çığlık seslerinin duyulması üzerine bir otel müşterisi odasının balkonuna çıkarak o anları kaydetmeye başladı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten neden yardım etmediğini merak ediyorum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sadece o anları izleyip videoya mı çektin?" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Malezya
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