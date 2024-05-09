Tüyler ürperten görüntüler! Çiftin havuz başındaki kavgası bir anda şiddetlendi... Sevgilisini otelin havuzunda boğmaya çalıştı

Sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) 'Arhant Shelby' adıyla paylaşılan bir görüntü ülkenin gündemine yerleşti. Malezya'da kaydedildiği ifade edilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir çift otelin havuzunun başında kavga etmeye başladı.

Havuza düşen ikili suyun içinde de kavga etmeye devam etti. Genç kızın çığlık seslerinin duyulması üzerine bir otel müşterisi odasının balkonuna çıkarak o anları kaydetmeye başladı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten neden yardım etmediğini merak ediyorum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sadece o anları izleyip videoya mı çektin?" yorumunda bulundu.