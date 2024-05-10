Otobüste genç kızı taciz etti! Hiçbir şey olmamış gibi otobüsten böyle indi... Güvenlik kamerasına saniye saniye yakalandı

MYNET|DIŞ HABERLER Northumbria'nın Newcastle bölgesinin şehir merkezinde ismi açıklanmayan genç kız halk otobüsünde cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise ihbarda bulundu. Şikayetin üzerine olaya ilişkin olarak soruşturma başlatan polis ekipleri saldırganın kimliğini otobüste bulunan güvenlik kameralarından tespit etmeyi başardı.

OTOBÜSTEN İNİŞİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Polisler olayın 21.30 ile 21.45 arasında Newcastle şehir merkezindeki John Dobson Caddesi'nde bir gencin 30 numaralı otobüste yaşandığını dile getirdi. Polise ifadesinde mağdur olan genç kız tanımadığı bir adamın yanına oturarak izinsiz bir şekilde kendisine dokunduğunu söyledi. Adamın tacize üzerine otobüsten inmek için hamle yaptığını dile getiren genç kız adamın otobüsün iniş kapısının önünde durarak kendisini engellediğini söyledi.