Sosyal medyada bu görüntüleri konuşuyor! Metronun ortasında bir anda dans etmeye başladı... Diğer yolcular şaşkınlıkla izledi

Hindistan'ın Delhi bölgesinde seyir halindeki bir metroda ilginç anlar yaşandı. Yırtık kot pantolon ve kısa üst giyerek Shakira'nın hit şarkısı 'Waka Waka' eşliğinde dans eden bir kadın o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyadan paylaştı.

O anlarda kızın dans ettiği anları takip eden bir başka yolcunun ise şaşkınlık dolu bakışlarının kameraya yansıması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Dans görüntülerine binlerce yorum geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Arkasındaki adamın şaşkınlığı peki?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bugünlerde insanlara neler oluyor?" yorumunda bulundu.







