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    4. Sosyal medyada bu görüntüleri konuşuyor! Metronun ortasında bir anda dans etmeye başladı... Diğer yolcular şaşkınlıkla izledi

    Sosyal medyada bu görüntüleri konuşuyor! Metronun ortasında bir anda dans etmeye başladı... Diğer yolcular şaşkınlıkla izledi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.05.2024 08:15
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    Hindistan'ın Delhi bölgesindeki bir metroda kaydedilen dans görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde genç bir kızın diğer yolcuların şaşkın bakışlarının altında bir anda ayağa kalkarak dans etmeye başladığı görüldü. O anlara yorum yağdı.

    Hindistan'ın Delhi bölgesinde seyir halindeki bir metroda ilginç anlar yaşandı. Yırtık kot pantolon ve kısa üst giyerek Shakira'nın hit şarkısı 'Waka Waka' eşliğinde dans eden bir kadın o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyadan paylaştı.

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    O anlarda kızın dans ettiği anları takip eden bir başka yolcunun ise şaşkınlık dolu bakışlarının kameraya yansıması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

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    Dans görüntülerine binlerce yorum geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Arkasındaki adamın şaşkınlığı peki?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bugünlerde insanlara neler oluyor?" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Dans Hindistan
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