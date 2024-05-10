Yataktayken TikTok'ta canlı yayın açtı! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu... "Romantik anım var"

Birbirinden ilginç TikTok canlı yayınları sosyal medyada yerini alırken viral olmayı da başarıyor. Son olarak bir TikTok canlı yayını sırasında yatağında eşi olduğu iddia edilen bir kadınla uzandığı sırada canlı yayın açan adamın sözleri gündem oldu.

Canlı yayına katılanlarda hediye ve jeton isteyen kullanıcı, "Beni 1.5 saatten fazla göremezsin. Ertesi gün görürsün bir dahakine. Her gün 1.5 saat açar giderim ben. Öyle 7/24 canlı yayın açamam" dedi.

Hediyelerin gelmesi için canlı yayında konuşmaya devam eden kullanıcı sonrasında ise, "12 bin beğeniye özel romantik anım var. Benden demesi" ifadelerini kullandı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu neydi böyle?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten midem bulandı" yorumunda bulundu.







