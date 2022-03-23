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Mardin'de "Dualı Gömlekler" sergisi açıldı

23.03.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu: - "15 kişilik bir ekibimiz var. Yol arkadaşlarım çok emek verdiler"

MARDİN (AA) - Mardin’de, Osmanlı padişahlarının savaşta galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği, üzerinde ayet, hadis ve sembollerin yer aldığı gömleklerden esinlenerek hazırlanan eserlerden oluşan "Dualı Gömlekler" sergisi açıldı.

Merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezindeki sergide, tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu ve hattat Mehmet Vanlıoğlu'nun da aralarında olduğu 15 kişilik ekibin 8 yıllık çalışması kapsamında celi, sülüs ve kufi yazıyla ayet ve duaların yazıldığı 24 gömlek sergilendi.

Üzerinde kare ve yıldız gibi geometrik şekillerin yanı sıra Kadem-i Saadet, Süleyman mührü, Zülfikar ve lale gibi anlamlı motifler bulunan gömleklerin yer aldığı serginin açılışını Vali Mahmut Demirtaş yaptı.

Eserleri inceleyen Vali Demirtaş, Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde önemli bir değerin anlatıldığı serginin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sergide çok önemli eserlerin bulunduğunu, her birinin ayrı özellikler taşıdığını anlatan Demirtaş, "İslam'ın bütün motifleri kullanılmış. Ayetler, hadisler ve sureler olduğunu görüyoruz. Her gömleğin de bir hikayesi var. Bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyor, bu sergiyi gezmelerini istiyorum. Herkesin görmesi lazım. Çok güzel, muhteşem bir sergi. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sanatçı Ayşe Vanlıoğlu da 8 yıldır hem akademik araştırmalar yaparak hem de ecdadın kullandığı metotları takip ederek bir koleksiyon oluşturduklarını söyledi.

Osmanlı döneminde yapılan gömleklerin hazırlanışını, kullanılan boya ve malzemeleri araştırdıklarını belirten Vanlıoğlu, "15 kişilik bir ekibimiz var. Yol arkadaşlarım çok emek verdiler. Daha önce Japonya, Almanya, Arnavutluk'ta açtık sergimizi. Türkiye'de de Kars, Erzurum ve Ankara'da açtık. Bundan sonra Bursa ve İstanbul, daha sonra da yurt dışında tekrar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Serginin açılışına, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, eserleri hazırlayan sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergi, 27 Mart'a kadar açık kalacak.

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