YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin’de ‘Eren Abluka Sonbahar Kış- 22 Operasyonu’ başlatıldı

Mardin’de ‘Eren Abluka Sonbahar Kış- 22 Operasyonu’ başlatıldı

18.01.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığınca Mardin’de 655 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Duru Operasyonu’ başlatıldı.

Mardin’de ‘Eren Abluka Sonbahar Kış- 22 Operasyonu’ başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Mardin’de ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Duru Operasyonu’ başlatıldı. Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 655 personel, 50 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada operasyonla ilgili, ”Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin de 2 milyar 846 milyon 570 bin lira harcama yapıldıMardin de 2 milyar 846 milyon 570 bin lira harcama yapıldı
Hatay'da 500 bin doğal taşla 3 boyutlu zeytin ağacı mozaiği yapıldıHatay'da 500 bin doğal taşla 3 boyutlu zeytin ağacı mozaiği yapıldı
Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandıDiyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 18 Ocak Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:22
Öğle
12:32
İkindi
15:10
Akşam
17:32
Yatsı
18:52

Mardin Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Çarşamba

Sidar Eczanesi
Artuklu
Tutal Eczanesi
Kiziltepe
Erol Eczanesi
Kiziltepe
Bayrak Eczanesi
Midyat
Dünya Eczanesi
Nusaybin
Ömerli Eczanesi
Omerli
Yavuz Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.