Mardin’de ‘Eren Abluka Sonbahar Kış- 22 Operasyonu’ başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Mardin’de ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Duru Operasyonu’ başlatıldı. Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 655 personel, 50 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada operasyonla ilgili, ”Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

