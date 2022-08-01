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Mardin'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

01.08.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

MARDİN (AA) - Mardin'de, mülki amirlerin uygun görecekleri hariç olmak üzere toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, halkın yoğun bulunduğu alışveriş merkezleri, kamu hizmeti görülen bina ve kuruluşların çevresi, umuma açık alanlar, istirahat ve dinlenme amacıyla kullanılan park ve bahçelerde sivil toplum kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından düzenlenen eylem ve etkinliklerde, bu eylem ve etkinlikleri düzenleyenler ile çevrede bulunanların güvenliği açısından sakıncalar doğabildiği belirtildi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri gereğince düzenlenecek her türlü eylem ve etkinliğin izne bağlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl genelinde valilik ve kaymakamlıklara 2 iş günü öncesinde yapılan müracaatlarda mülki amirlerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi gibi eylem ve etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C Maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 7. ve 17. Maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devam niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin il sınırları içerisinde 2 Ağustos Salı günü saat 00.01'den itibaren 16 Ağustos Salı günü saat 24.00'e kadar yasaklanmıştır."

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Mardin Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:14
Öğle
12:28
İkindi
16:17
Akşam
19:33
Yatsı
21:01

Mardin Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Pazartesi

Yünçek Eczanesi
Artuklu
Kübra Eczanesi
Artuklu
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