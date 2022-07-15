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Mardin'de iş yeri sahibiyle kiracılar arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

15.07.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de iş yeri sahibiyle kiracılar arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'de iki kiracı ile iş yeri sahibi ve oğlu arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 13 Mart Mahallesi Hükümet Caddesi'nde iş yeri sahibi Ramazan B. ve oğlu Mahmut B ile kiracıları Rıdvan K. ve Ahmet K. arasında "iş yerini boşaltma" konusunda başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, iş yeri sahibi ve oğlu ile kiracılar yaralandı.

Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan kiracı Ahmet K. hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

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