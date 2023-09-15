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Mardin’de kaçak elektrik, yatırımlarına engel oluyor

15.09.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dicle Elektrik ekiplerinin, kayıt dışı tüketimin yüzde 75’in üzerinde seyrettiği Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Yeni Turan Mahallesi’nde abonelerin kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız elektrik enerjisi arzının devamı için başlattığı yeni yatırım çalışmasını engelleyen muhtar, güvenlik tedbiri gerekçesiyle bölgede bulunan polisler tarafından gözaltına alındı.

Mardin’de kaçak elektrik, yatırımlarına engel oluyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız elektrik dağıtımı hizmeti vizyonuyla çalışmalarını sürdürürken, milli ekonomiye ciddi ölçüde zarar veren kaçak elektrik tüketimiyle de mücadele ediyor. Gerçekleştirdiği yatırımlar aracılığıyla mücadele eden şirketin çalışmaları ise kaçak elektrik tüketicileri tarafından zaman zaman engelleniyor. Son olarak kaçak elektrik kullanımının yüzde 75’in üzerinde seyrettiği Nusaybin’in Yeni Turan Mahallesi’nde dağıtım şirketinin başlattığı yatırım çalışması, muhtar ve mahalle sakinleri tarafından engellendi.

Geride bıraktığı 10 yıllık özelleşme sürecinde mevcut şebekeyi güçlendirmek ve yenilemek için 20 milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştiren Dicle Elektrik, bu sayede gerçekleşen kaçak elektrik tüketimini yüzde 76’dan yüzde 43’e kadar düşürmeye başardı. Yatırımların etkisiyle, daha önce elektrik kesintisine uğrayan aboneler yapılan yatırımlar neticesinde kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti alıyor. Kaçak elektrik kullanımını engelleyen yatırımlar, bazı kesimlerce engellenme girişimleriyle karşılaştı. Engelleme girişimlerinin son örneği ise Mardin’in Suriye sınırında bulunan Nusaybin ilçesinde yaşandı.

ÇALIŞMAYI ENGELLEYEN MUHTAR GÖZALTINA ALINDI

Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü, Nusaybin ilçesine bağlı Yeni Turan Mahallesi’nde kayıt dışı elektrik tüketiminin yüzde 75’i aşması ve aşırı yüklenme neticesinde zaman zaman elektrik kesintisi yaşanması sebebiyle yatırımlarını bu bölgede genişletti. 900’ü aşkın abonenin sayaçlarının bulunduğu söz konusu mahallede, eskiyen elektrik şebekesi yenilendi ve sayaçlar Direk Üstü Sayaç Otomasyon Projesi ile binaların dışına taşındı. İlçede direk dikimi esnasında bir grup mahalleli, iş makinelerine müdahalede bulundu. Kaçak elektrik kullanıcılarının, direklerin taban aparatlarını sökme girişimi polis tarafından engellendi. Olaylar sırasında mahalle muhtarı da kaçak kullanıcılara destek verdi ve görevlilere saldırdı. Bu gelişmeler üzerine muhtar gözaltına alındı ve bölgeye ek polis ekipleri sevk edildi. Yatırım çalışmaları, alınan güvenlik tedbirleri altında devam etti.

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