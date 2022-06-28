YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı

Mardin'de kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı

28.06.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kendilerini kamu görevlileri ve bürokratlar ile irtibatlı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kendilerini bir kısım kamu görevlileri ve bürokratlar ile irtibatlı olarak tanıtarak kamuda iş bulma vaadi ile bazı vatandaşlardan maddi menfaat temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada, 2 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin'de cam kemik hastasına cerrahi müdahaleMardin'de cam kemik hastasına cerrahi müdahale
Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyorSel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor
Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezasıGaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:06
Sabah
04:52
Öğle
12:25
İkindi
16:17
Akşam
19:49
Yatsı
21:27

Mardin Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Çarşamba

Kılıç Eczanesi
Artuklu
Arzum Eczanesi
Kiziltepe
Akkuş Eczanesi
Kiziltepe
Kaya Eczanesi
Midyat
Hayat Eczanesi
Nusaybin
Ömerli Eczanesi
Omerli
Kavak Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Vahşice öldürüldü! Cinayetten sadece birkaç saat önce...

Vahşice öldürüldü! Cinayetten sadece birkaç saat önce...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.