Mardin'de kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kendilerini kamu görevlileri ve bürokratlar ile irtibatlı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kendilerini bir kısım kamu görevlileri ve bürokratlar ile irtibatlı olarak tanıtarak kamuda iş bulma vaadi ile bazı vatandaşlardan maddi menfaat temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada, 2 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

