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Mardin'de kamyonetin kasasına gizlenmiş 23 kilogram eroin yakalandı

MARDİN HABERLERİ  | 12.02.2020 19:05 | Son Güncelleme

Mardin'de kamyonetin kasasına gizlenmiş 23 kilogram eroin yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde drone destekli operasyonda kamyonetin kasa kapaklarına gizlenmiş 23 kilogram eroin ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda drone destekli operasyonda durdurulan kamyonette yapılan aramada, narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine aracın kasa kapaklarına gizlenmiş 176 paket halinde 23 kilogram eroin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eroin mardin Midyat Uyuşturucu

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Artuklu
Huzur Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Yeni Eczanesi
Omerli
Mesut Eczanesi
Nusaybin
Ak Eczanesi
Midyat
Mazıdağı Eczanesi
Mazidagi
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